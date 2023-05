Tina Turner: Πέθανε η θρυλική τραγουδίστρια στα 83 της χρόνια

Πέθανε η θρυλική τραγουδίστρια Tina Turner (Τίνα Τέρνερ) στα 83 της χρόνια, σκορπίζοντας θλίψη στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα.

«Η Τίνα Τέρνερ, η “βασίλισσα του Rock’n Roll” πέθανε ειρηνικά σήμερα σε ηλικία 83 ετών μετά από μακρά ασθένεια στο σπίτι της στο Κούσναχτ κοντά στη Ζυρίχη της Ελβετίας. Μαζί της, ο κόσμος χάνει έναν θρύλο της μουσικής και ένα πρότυπο», ανέφερε η εκπρόσωπος της θρυλικής τραγουδίστριας.

Η γεννημένη στις ΗΠΑ σταρ ήταν μία από τις πιο αγαπημένες τραγουδίστριες της ροκ, γνωστή για το χάρισμά της επί σκηνής και μια σειρά από επιτυχίες όπως τα The Best, Proud Mary, Private Dancer και What’s Love Got to Do With It.

Η Τέρνερ γεννήθηκε το 1939 στο Brownsville, της πολιτείας του Τενεσί στις ΗΠΑ. Έγινε διάσημη ως μέλος του ντουέτου Άικ και Τίνα Τέρνερ τη δεκαετία του ’70, πριν ξεκινήσει μια σόλο καριέρα που είναι από τις πιο επιτυχημένες στην ιστορία του παγκόσμιου τραγουδιού.

Αποκαλείται η βασίλισσα του Rock ‘N’ Roll και αφήνει πίσω της τρία παιδιά και τον σύζυγό της Erwin Bach. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2013 μετά από χρόνια φιλίας. Στο παρελθόν ήταν παντρεμένη με τον Άικ Τέρνερ, ο οποίος πέθανε το 2007.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, ο μεγαλύτερος γιος της Τέρνερ, ο Ρόνι, πέθανε σε ηλικία 62 ετών από επιπλοκές που προκλήθηκαν από καρκίνο του παχέος εντέρου.

Πολυβραβευμένη

Έχει κερδίσει οκτώ βραβεία Grammy, καθώς και τρία Grammy Hall of Fame Awards και ένα Grammy Lifetime Achievement Award. Επίσης, έχει εισαχθεί μαζί με τον Άικ Τέρνερ στο Rock and Roll Hall of Fame και έχει το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ και στο St. Louis Walk of Fame.

Το 2000 η Τίνα Τάρνερ έγινε η γυναίκα καλλιτέχνης με τις περισσότερες συναυλίες μέσα σε έναν χρόνο, μεταξύ των οποίων 25 συναυλίες στην Wembley Arena και 5 συναυλίες στο Wembley Stadium (τρεις το 1996 και δυο το 2000). Στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνης της οποίας οι επιτυχίες βρίσκονται στο top 40 επί έξι συνεχόμενες δεκαετίες. Στο top 40 έχουν συμπεριληφθεί 34 επιτυχίες της.

Το περιοδικό Rolling Stone κατέταξε την Τάρνερ στην 63η θέση στην λίστα με τους 100 καλύτερους καλλιτέχνες όλων των εποχών και στην 17η θέση στην λίστα με τους 100 καλύτερους τραγουδιστές όλων των εποχών.

To 2005 τιμήθηκε με το βραβείο Κένεντι.

Εμβληματική παρουσία

Η Τέρνερ επιβεβαίωσε και ενίσχυσε το διαμορφωτικό μερίδιο των μαύρων γυναικών στο ροκ εν ρολ, καθορίζοντας εκείνη την εποχή της μουσικής σε βαθμό που ο Μικ Τζάγκερ παραδέχτηκε ότι εμπνεύστηκε από τις υψηλές, ενεργητικές ζωντανές εμφανίσεις της για τη σκηνική του περσόνα.

Μετά από δύο δεκαετίες συνεργασίας με τον καταχρηστικό σύζυγό της, Ike Turner, ξεκίνησε μόνη της και -μετά από μερικές λανθασμένες εκκινήσεις- έγινε ένα από τα καθοριστικά ποπ είδωλα της δεκαετίας του 1980 με το άλμπουμ Private Dancer. Η ζωή της καταγράφηκε σε τρία απομνημονεύματα, μια βιογραφική ταινία, ένα jukebox μιούζικαλ και το 2021, το αναγνωρισμένο ντοκιμαντέρ Tina.