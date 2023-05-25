Ποιοι αναλαμβάνουν τα υπουργεία της υπηρεσιακής κυβέρνησης του Ιωάννη Σαρμά.
Ανακοινώθηκε η σύνθεση της υπηρεσιακής κυβέρνησης, μετά την ορκωμοσία του Ιωάννη Σαρμά.
Ακολουθεί η σύνθεση της Κυβέρνησης:
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΜΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΚΟΥΡΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕΛΑΓΙΔΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΕΛΕΝΗ ΛΟΥΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣΚΑΡΕΛΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΠΑΤΡΙΝΑ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΤΑΝΙΔΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΑΛΟΥΣΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΠΑΝΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΔΑΝΙΗΛ ΕΣΔΡΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΛΙΑΡΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΙΩΑΝΝΑ ΔΡΕΤΤΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΡΝΑΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: ΗΛΙΑΣ ΣΙΑΚΑΝΤΑΡΗΣ