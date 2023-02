Πέθανε η ηθοποιός Ράκελ Γουέλς

Σύμφωνα με μέλη της οικογένειάς της που επικαλείται το TMZ, η Ράκελ Γουέλς πέθανε μετά από σύντομη ασθένεια, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Την είδηση του θανάτου της επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο και ο μάνατζέρ της.

Η Ράκελ Γουέλς έγινε για πρώτη φορά γνωστή στο κοινό με τις εμφανίσεις της στα «Fantastic Voyage» και «One Million Years B.C». το 1966.

Στην δεύτερη ταινία δε, είχε ελάχιστες ατάκες αλλά κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις με την γκαρνταρόμπα της και την εξαιρετική της εμφάνιση.

Φορούσε ένα απλό και λιτό δερμάτινο μπικίνι, που της χάρισε τον τίτλο του συμβόλου του σεξ στον κινηματογράφο.

Δεκαετίες αργότερα, αποκάλυψε ότι «παραλίγο να πεθάνει» στα γυρίσματα της ταινίας επειδή έπαθε αμυγδαλίτιδα φορώντας το cult μπικίνι της σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Η Ράκελ Γουέλς γεννήθηκε ως Jo Raquel Tejada στις 5 Σεπτεμβρίου 1940 στο Σικάγο του Ιλινόις και ήταν το πρώτο από τα τρία παιδιά του Βολιβιανού Armando Carlos Tejada και της Ιρλανδοαμερικανίδας συζύγου του Josephine Sarah Hall.

Η οικογένεια μετακόμισε στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια όταν ο πατέρας της πήρε μετάθεση. Εκείνη ήταν μόλις 2 ετών.

Έκανε μαθήματα χορού ενώ ως έφηβη κέρδισε πολλούς τίτλους ομορφιάς (“Miss Photogenic”, “Miss La Jolla”, “Miss Contour”, “Miss Fairest of the Fair” και “Miss Σαν Ντιέγκο”).

Στο μακρύ κινηματογραφικό βιογραφικό της περιλαμβάνονται ταινίες όπως οι «Fantastic Voyage», «Bedazzled» και «Hannie Caulder» ενώ εμφανίστηκε επίσης στο «The Cher Show» το 1975 και ερμήνευσε το «I’m a Woman» με την Σερ.

Υπήρξε δύο φορές υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα, κερδίζοντας το βραβείο για καλύτερο μιούζικαλ/κωμωδία το 1975- για την ερμηνεία της στους «Οι 3 Σωματοφύλακες»- όπου πρωταγωνιστούσαν η Φέι Ντάναγουεϊ και ο Τσάρλτον Ίτον.

Εκτός κινηματογράφου παρουσίασε πολύ πετυχημένα προϊόντα ομορφιάς σε διαφημίσεις αλλά έκανε και βίντεο με γυμναστική όπως η Τζέιν Φόντα.

Εκμεταλλεύτηκε τις ικανότητές της στο τραγούδι και στο χορό παίζοντας σε σημαντικές παραστάσεις του Λας Βέγκας, όπου πρωταγωνίστησε σε παραγωγές όπως τα «Woman of the Year» και «Victor/Victoria».

Ακόμα εκθαμβωτική στα 70 της, η Ράκελ Γουέλς συνέχισε να εμφανίζεται περιστασιακά ενώ είχε δημιουργήσει τη δική της εικόνα της ντίβας, ου παρουσίαζε σε διάφορες σειρές.

Συμπρωταγωνίστησε στην τηλεοπτική σειρά American Family (2002) και στις κωμωδίες Welcome to the Captain (2008) και Date My Dad (2017). Εμφανίστηκε και στις ταινίες Tortilla Soup (2001) , Η εκδίκηση της ξανθιάς (2001), Forget About It (2006) and Πώς να γίνεις Λατίνος εραστής (2017).

Είχε παντρευτεί και χωρίσει τέσσερις φορές. Πρώτα με τον Τζέιμς Γουέστλι Γουέλς, με τον οποίο απέκτησε δύο παιδιά. Ακολούθησε ο παραγωγός και ατζέντης Πάτρικ Κέρτις, ο σκηνοθέτης Αντρέ Γουέινφιλντ (που τη σκηνοθέτησε σε πολλά βίντεο γυμναστικής της) ενώ το 2004 χώρισε από τον τέταρτο σύζυγό της Ρίτσι Πάλμερ, με τον οποίο είχε παντρευτεί το 1997.