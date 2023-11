ΣΥΡΙΖΑ: Απoχώρησε η oμάδα Αχτσιόγλου – Τo κείμενo της εξόδoυ

Συγκροτούν Κοινοβουλευτική Ομάδα με Τσακαλώτο και Πέρκα – «Ο Κασσελάκης πορεύεται αντιδημοκρατικά, διαλύει τον ΣΥΡΙΖΑ, συνονθύλευμα οι απόψεις του» – Κοντά στην προσχώρησή τους και οι δύο βουλευτές που αποχώρησαν από την Πλεύση Ελευθερίας

Τις διεργασίες πυροδότησε η πρόθεση του νέου προέδρου, Στέφανου Κασσελάκη να προκαλέσει σήμερα στις 4 το απόγευμα συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος.

Με δεδομένο ότι τόσο η τάση «Ομπρέλα» που έχει ήδη αποχωρήσει, συμμετείχε στο καθοδηγητικό όργανο με 9 μέλη, όσο και η τάση «6 συν 6» με άλλα 8, η σημερινή συνεδρίαση θα έφερνε μοιραία την «ομάδα Αχτσιόγλου» αντιμέτωπη με το… απουσιολόγιο για τα 42 μέλη του οργάνου.

Η ασφυκτική πίεση που ασκήθηκε χθες δια της Πολιτικής Γραμματείας στην τάση «6 συν 6» υπήρξε αποτέλεσμα πρωτοβουλιών της νέας ηγετικής ομάδας, οι οποίες, κατά πληροφορίες, θα συνεχιστούν με ζητούμενο την ενότητα του κόμματος. Φέρνοντας, ωστόσο, τις εξελίξεις πιο κοντά, η Κουμουνδούρου επέλεξε να εκθέσει την «ομάδα Αχτσιόγλου» απέναντι στα μέλη του κόμματος, τους ψηφοφόρους του και την κοινωνία, αντί να επιλέξει μια πιο δραστική λύση, όπως η διαγραφή. Την ίδια ώρα, στην πλευρά των «νεοπροεδρικών» η στάση αναμονής που τηρούσε η τάση «6 συν 6» εκτιμήθηκε πως «είχε κακοφορμίσει», με αποτέλεσμα ο κ. Κασσελάκης να επισπεύδει τις διαδικασίες, έχοντας προηγουμένως απευθύνει «τελεσίγραφο» αρχικά στα στελέχη της, για να σχολιάσει κατόπιν ως «ευχάριστη έκπληξη» το γεγονός ότι δεν είχαν αποχωρήσει μέχρι πρότινος.

Την εντύπωση της επιτάχυνσης των εσωκομματικών εξελίξεων, άλλωστε, ενίσχυσε η μαζική αποχώρηση χθες από τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ του Τομέα Δικαιωμάτων, στον οποίο συμμετείχαν εξέχοντα στελέχη της «Ομπρέλας», όπως οι Πάνος Λάμπρου, Αννέτα Καββαδία και Τασία Χριστοδουλοπούλου, η έξοδος 21 στελεχών του κόμματος στον Πειραιά, αλλά και η παραίτηση 11 μελών του κόμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο, μεταξύ των οποίων ο Αντώνης Τζανακόπουλος, αδελφός του πρώην Υπουργού και Βουλευτή, Δημήτρη.

Έξοδος από το… Ηνωμένο Βασίλειο

Ανοίγοντας την πόρτα της εξόδου από… το Ηνωμένο Βασίλειο, στο κοινό κείμενό τους τα στελέχη που αποχώρησαν αναφέρουν, μεταξύ άλλων, πως «η τάση του νέου προέδρου να μιλάει «αδιαμεσολάβητα» με την γλώττα και να προτρέχει της διανοίας, βαθαίνει το χάσμα και μας αποξενώνει περισσότερο. Δεν αγωνιστήκαμε τόσα χρόνια για να επαναφέρουμε την Ελλάδα των νοικοκυραίων, όπου ούτε η Αριστερά ούτε η διαφορετικότητα έχουν θέση». Ήδη, η αρνητική αποτύπωση του ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις έχει προκαλέσει οριζόντιο προβληματισμό στους κόλπους της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε σημείο που ακόμη και στελέχη της πλειοψηφίας να σχολιάζουν πως «και πολύ μας δείχνουν», με βάση την εικόνα διάλυσης και εσωστρέφειας.

Μάλιστα ο Αντώνης Τζανακόπουλος έθεσε εαυτόν εκτός ΣΥΡΙΖΑ με τους στίχους από το τραγούδι «That Was Just Your Life».

Οι «δύο ΣΥΡΙΖΑ»

Πάντως, η χθεσινή αποστροφή του Στέφανου Κασσελάκη σύμφωνα με την οποία ο ίδιος έχει «αποκηρύξει» τον κ. Κατρούγκαλο και τον κ. Τσακαλώτο, προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του τελευταίου, που σταχυολόγησε όλες τις «εκτός γραμμής» δηλώσεις του κ. Κασσελάκη, συμπεραίνοντας πως αποβλέπει στην συντηρητική οπισθοδρόμηση, αλλά και την αποδόμηση της πολιτικής κληρονομιάς του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα. «ο νέος Πρόεδρος της Πατριωτικής Αριστεράς θα ήθελε επίσης να πάμε «εμπρός πίσω», όπως έλεγε και ο Περίανδρος Πώποτας στο γνωστό σήριαλ. Έτσι φαίνεται φαντάζεται το μέλλον, ως αγνό παρελθόν, με όσα επικίνδυνα για την κοινωνία και την οικονομία ενέχει μια τέτοια στοχοθεσία».