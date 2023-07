Twitter: Ο Έλον Μασκ αλλάζει το logo, λέγοντας «αντίο σε όλα τα πουλιά»

Την απόφαση για την αλλαγή του logo του Twitter γνωστοποίησε ο επικεφαλής της πλατφόρμας, Έλον Μασκ, με ανάρτηση του στο Twitter τα ξημερώματα της Κυριακής.

Ο Μασκ ανέφερε πως «σύντομα θα αποχαιρετήσουμε το εμπορικό σήμα του Twitter και, σταδιακά, όλα τα πουλιά. Αν ένα αρκετά καλό λογότυπο X αναρτηθεί απόψε, θα το κάνουμε να βγει σε παγκόσμια κλίμακα αύριο».

And soon we shall bid adieu to the twitter brand and, gradually, all the birds

