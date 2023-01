Η Lisa Marie Presley, κόρη του Elvis, πέθανε σε ηλικία 54 ετών

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ, 12 Ιανουαρίου (Reuters) – Η τραγουδίστρια Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ, η μοναχοκόρη του «Βασιλιά του Ροκ εν Ρολ», Έλβις Πρίσλεϊ, πέθανε την Πέμπτη σε ηλικία 54 ετών αφού μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της περιοχής του Λος Άντζελες. , είπε η μητέρα της.

«Με βαριά καρδιά πρέπει να μοιραστώ τα καταστροφικά νέα που μας άφησε η όμορφη κόρη μου Λίζα Μαρί», είπε η μητέρα της, Πρισίλα Πρίσλεϊ, σε δήλωση.

“Ήταν η πιο παθιασμένη, δυνατή και αγαπημένη γυναίκα που γνώρισα ποτέ. Ζητάμε ιδιωτικότητα καθώς προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη βαθιά απώλεια”, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η Lisa Marie Presley υπέστη καρδιακή ανακοπή στο σπίτι της στο προάστιο Calabasas του Λος Άντζελες, σύμφωνα με την ιστοσελίδα ψυχαγωγίας TMZ. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο την Πέμπτη.

Παρευρέθηκε στην επίδειξη των βραβείων Χρυσών Σφαίρων στο Μπέβερλι Χιλς νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, όπου ο ηθοποιός Όστιν Μπάτλερ κέρδισε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού για την ερμηνεία του πατέρα της στην ταινία “Elvis”. Ο Μπάτλερ απέτισε φόρο τιμής στη Λίζα Μαρί Πρίσλεϋ και τη μητέρα της κατά τη διάρκεια της ομιλίας αποδοχής του.

Ο Έλβις Πρίσλεϋ πέθανε από καρδιακή ανακοπή τον Αύγουστο του 1977 σε ηλικία 42 ετών.

Η Lisa Marie Presley γεννήθηκε την 1η Φεβρουαρίου 1968 στο Μέμφις του Τενεσί και έγινε ιδιοκτήτρια της έπαυλης του πατέρα της Graceland, ένα δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο της πόλης. Ήταν εννέα ετών όταν πέθανε ο Έλβις εκεί.

Η δική της μουσική καριέρα ξεκίνησε με ένα ντεμπούτο άλμπουμ το 2003 “To Whom It May Concern”. Ακολούθησε το “Now What” του 2005 και τα δύο μπήκαν στο top 10 του τσαρτ άλμπουμ του Billboard 200. Ένα τρίτο άλμπουμ, “Storm and Grace”, κυκλοφόρησε το 2012.

Παντρεύτηκε τέσσερις φορές. Παντρεύτηκε τον σταρ της ποπ Μάικλ Τζάκσον το 1994, μόλις 20 μέρες μετά το διαζύγιό της από τον πρώτο της σύζυγο, τον μουσικό Ντάνι Κιού.

Το υψηλού προφίλ ζευγάρι χώρισε το 1996 καθώς ο Τζάκσον πάλευε με κατηγορίες για παιδική παρενόχληση.

Η Πρίσλεϊ παντρεύτηκε τον ηθοποιό Νίκολας Κέιτζ, μεγάλο θαυμαστή του πατέρα της, το 2002. Ο Κέιτζ υπέβαλε αίτηση διαζυγίου τέσσερις μήνες αργότερα.

Ο τέταρτος γάμος της ήταν με τον κιθαρίστα και μουσικό παραγωγό της Michael Lockwood. Το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε το 2021.

Είχε τέσσερα παιδιά. Ο μονάκριβος γιος της, Benjamin Keough, ο οποίος ήταν και ο ίδιος μουσικός, πέθανε το 2020 σε ηλικία 27 ετών, ένας θάνατος που αποφάνθηκε ως αυτοκτονία από τον ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες. Η κόρη Riley Keough, 33, είναι ηθοποιός.

Οι άλλες δύο κόρες της είναι οι δίδυμες Harper και Finley Lockwood, 14 ετών.