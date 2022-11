Προκαλεί δέος ο πιο λεπτομερής χάρτης του Σύμπαντος και μπορούμε να τον δούμε όλοι

Διαδραστικός χάρτης που απεικονίζει με τον πιο λεπτομερή και ακριβή τρόπο το γνωστό -στους αστροφυσικούς- σύμπαν, είναι διαθέσιμος online. Δωρεάν. Δείτε τι ακριβώς είναι ο γαλαξίας μας, μέσα στο ‘όλο’.

Οι αστρονόμοι του Johns Hopkins University δημιούργησαν τον πιο λεπτομερή και ακριβή χάρτη του γνωστού Σύμπαντος, ώστε να παρέχει σε όλους μας τη δυνατότητα να δει πράγματα που μέχρι τώρα ήταν προσβάσιμα μόνο σε επιστήμονες.

Ο διαδραστικός χάρτης απεικονίζει την πραγματική θέση και τα πραγματικά χρώματα 200.000 γαλαξιών. Είναι διαθέσιμος δωρεάν.

Οι επιστήμονες συγκέντρωσαν τα δεδομένα που συγκέντρωσε η Sloan Digital Sky Survey (βλ. πρωτοποριακή προσπάθεια αποτύπωσης του νυχτερινού ουρανού μέσω ενός τηλεσκοπίου που εδρεύει στο Νέο Μεξικό και κάθε νύχτα, για χρόνια στόχευε σε ελαφρώς διαφορετικές τοποθεσίες για να συλλάβει αυτή την ασυνήθιστα ευρεία προοπτική) επί δυο δεκαετίες.

Όπως εξήγησε ο δημιουργός του χάρτη και καθηγητής στο Johns Hopkins, Brice Ménard “οι αστροφυσικοί σε όλο τον κόσμο αναλύουν αυτά τα δεδομένα εδώ και χρόνια, οδηγώντας σε χιλιάδες επιστημονικές εργασίες και ανακαλύψεις.

Αλλά κανείς δεν αφιέρωσε χρόνο, για να δημιουργήσει έναν χάρτη που να είναι όμορφος, επιστημονικά ακριβής και προσβάσιμος σε ανθρώπους που δεν είναι επιστήμονες. Στόχος μας εδώ είναι να δείξουμε σε όλους πώς μοιάζει πραγματικά το σύμπαν”.

Τονίζει πως “σε αυτόν τον χάρτη, είμαστε απλώς μια κουκίδα στο κάτω μέρος, μόνο ένα pixel. Και όταν λέω ‘εμείς’, εννοώ τον γαλαξία μας, τον Γαλαξία που έχει δισεκατομμύρια αστέρια και πλανήτες.

Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε αστρονομικές εικόνες που δείχνουν έναν γαλαξία εδώ, έναν γαλαξία εκεί ή ίσως μια ομάδα γαλαξιών. Αυτός ο χάρτης δείχνει τα πάντα, σε μια πολύ, πολύ διαφορετική κλίμακα”.

We cannot see anything beyond this point.

The light travel time to us is greater than the age of the Universe.