Jerry Lee Lewis: Πέθανε ο θρυλικός μουσικός

Ο Τζέρι Λι Λιούις, πρωτοπόρος του ροκ εν ρολ πέθανε σε ηλικία 87 ετών, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός του. Οι ενεργητικές ερμηνείες του Λιούις σε τραγούδια όπως το Great Balls of Fire βοήθησαν να καθιερωθεί το ροκ εν ρολ ως η κυρίαρχη αμερικανική ποπ μουσική της δεκαετίας του 1950.

Γεννήθηκε στη Λουιζιάνα το 1935, γιος μιας φτωχής αγροτικής οικογένειας που έβαλε υποθήκη το σπίτι της για να αγοράσει στον Λιούις το πρώτο του πιάνο. Ενώ μάθαινε το όργανο και σπούδαζε σε μια ευαγγελική σχολή, τον έδιωξαν επειδή ερμήνευσε μια boogie-woogie εκδοχή του My God is Real που θεωρήθηκε ασεβής.

Δεν επέστρεψε στην εκπαίδευση και άρχισε να παίζει ζωντανά – η πρώτη του εμφάνιση σε ηλικία 14 ετών ήταν στα εγκαίνια μιας αντιπροσωπείας αυτοκινήτων. Ανέπτυξε ένα θεατρικό, ατίθασο στυλ που ταίριαζε με την ενέργεια της εκκολαπτόμενης rock’n’roll σκηνής και άρχισε να παίζει στα Sun Studios στο Μέμφις, αρχικά ως μουσικός στούντιο και στη συνέχεια ως σόλο καλλιτέχνης. Μερικές από τις πρώτες του ηχογραφήσεις έγιναν το 1956 με τον Elvis Presley, τον Johnny Cash και τον Carl Perkins, ένα γκρουπ που αργότερα ονομάστηκε Million Dollar Quartet. Ήταν μια αυτοσχέδια σύνοδος: Ο Cash και ο Presley έτυχε να επισκέπτονται ξεχωριστά το στούντιο όπου ο Lewis συνόδευε τον Perkins στο πιάνο.

Η μεγάλη επιτυχία του Λιούις ήρθε την επόμενη χρονιά, με το Whole Lotta Shakin’ Goin’ On, ένα ροκ εν ρολ single με πιάνο. Όταν το ερμήνευσε στην τηλεόραση στο The Steve Allen Show, έκανε γνωστό το μοναδικό του στυλ παιξίματος σε εθνικό επίπεδο: άγρια ενεργητικός, κλωτσούσε το σκαμνί του πιάνου και έπαιζε όρθιος, με τα τραγούδια να τονίζονται με καταιγιστικές διαδρομές από νότες.

Ακολούθησε αυτό το τραγούδι στο Top 3 με τη μεγαλύτερη επιτυχία του, το Great Balls of Fire, το οποίο έφτασε στο Νο 2 των αμερικανικών charts και έγινε ένα από τα καθοριστικά τραγούδια της εποχής του rock’n’roll.

Η σκοτεινή πλευρά του Λιούις

Κατά τη διάρκεια μιας περιοδείας στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1958, στο απόγειο της φήμης του, ενεπλάκη σε σκάνδαλο αφού αποκαλύφθηκε ότι είχε παντρευτεί την 13χρονη ξαδέλφη του, Myra Brown – θα ήταν ο τρίτος από τους επτά γάμους του. Υπήρξε οργή στον βρετανικό Τύπο και η υπόλοιπη περιοδεία του ακυρώθηκε. Οι αμερικανικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί και οι διοργανωτές συναυλιών τον έβαλαν επίσης στη μαύρη λίστα και η δημοτικότητά του εξασθένησε. Δεν είχε ποτέ ξανά επιτυχία στο Top 20 των ΗΠΑ.

Μετά από 13 χρόνια γάμου με την Μπράουν η οποία δήλωσε πως υπέφερε κάθε είδους σωματική και ψυχική κακοποίηση, ο τέταρτος και ο πέμπτος γάμος του ήταν επίσης κακοποιητικοί και έληξαν με περίεργο τρόπο. Η Jaren Pate και η Shawn Stephens πέθαναν και οι δύο κάτω από ύποπτες συνθήκες – η πρώτη από πνιγμό, ενώ γύρω από τη δεύτερη υπήρχαν φήμες για ενδοοικογενειακή κακοποίηση.

Παρά τα σκάνδαλα και τις φήμες για την ενδοοικογενειακή κακοποίηση μεταπήδησε με επιτυχία στη κάντρι μουσικλη και σημείωσε μια σειρά από επιτυχίες στα αμερικανικά charts, με το Chantilly Lace.

Το 1986 μπήκε στο Rock’n’Roll Hall of Fame, μαζί με τον Presley, τον Chuck Berry και άλλους.

Ο Lewis ηχογράφησε 40 στούντιο άλμπουμ, με πιο πρόσφατο το Rock & Roll Time το 2014. Το προηγούμενο άλμπουμ του, Mean Old Man, έφτασε στο Top 30 των ΗΠΑ κατά την κυκλοφορία του το 2010 και περιείχε ντουέτα με αστέρες όπως ο Mick Jagger, η Sheryl Crow, ο Willie Nelson και ο Eric Clapton.