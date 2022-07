Πανεπιστήμιο έφτιαξε AI που προβλέπει εγκλήματα μια εβδομάδα πριν συμβούν!

Σε περίπτωση που έχετε δει την ταινία Minority Report του Steven Spielberg, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise, είστε ήδη εξοικειωμένοι με το concept. Τώρα, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Σικάγου ήρθαν να κάνουν την ιδέα πραγματικότητα, κατασκευάζοντας έναν νέο αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος μπορεί να προβλέψει τα εγκλήματα μια εβδομάδα πριν συμβούν! Μάλιστα, το καταφέρνει αυτό και με εξαιρετικά υψηλό ποσοστό ακρίβειας, το οποίο αγγίζει το 90%.

Περνώντας σε λεπτομέρειες, ο αλγόριθμος που δημιουργήθηκε εκπαιδεύτηκε με βάση τις χρονικές και γεωγραφικές τάσεις στα ιστορικά δεδομένα για τα βίαια εγκλήματα και τα εγκλήματα ιδιοκτησίας στην πόλη του Σικάγο. Τροφοδοτούμενος, λοιπόν, με τα δεδομένα αυτά, ο αλγόριθμος κατάφερε να προβλέψει μελλοντικά εγκλήματα έως και μια εβδομάδα νωρίτερα, με ακρίβεια περίπου 90%. Μάλιστα, δοκιμάστηκε και σε άλλες επτά πόλεις των ΗΠΑ, προσφέροντας αντίστοιχα αποτελέσματα.

Το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που δημιούργησε η ερευνητική ομάδα αγνοεί τα συμβατικά όρια που χωρίζουν σε τμήματα μια πόλη, όπως είναι για παράδειγμα οι γειτονιές. Αντ’ αυτού χώριζε το Σικάγο σε ένα πλέγμα με κουτάκια ομοιόμορφου μεγέθους, αγνοώντας τον τρόπο λειτουργίας προηγούμενων προσπαθειών για αντίστοιχα μοντέλα πρόβλεψης εγκλήματος.

Ο συντάκτης της νέας αυτής μελέτης, Ishanu Chattopadhyay Ph.D., Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου, δήλωσε:

Δημιουργήσαμε έναν ψηφιακό κλώνο των αστικών περιβαλλόντων. Εάν του τροφοδοτήσετε δεδομένα από το τι συνέβη στο παρελθόν, θα σας πει τι πρόκειται να συμβεί στο μέλλον. Δεν είναι μαγεία, προφανώς υπάρχουν περιορισμοί, αλλά το επικυρώσαμε και λειτουργεί πολύ καλά. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ως εργαλείο προσομοίωσης για να δείτε τι συμβαίνει εάν το έγκλημα αυξηθεί σε μια περιοχή της πόλης ή αντίστοιχα τι συμβαίνει εάν υπάρξει αυξημένη επιβολή του νόμου σε μια άλλη περιοχή. Εάν εφαρμόσετε όλες αυτές τις διαφορετικές μεταβλητές, μπορείτε να δείτε πώς εξελίσσονται και τα συστήματα κατά συνέπεια.

Για την ιστορία, ένα ξεχωριστό μοντέλο από την ομάδα ανέλυσε επίσης τον τρόπο με τον οποίο η αστυνομία ανταποκρίνεται στο έγκλημα, καθώς ο εντοπισμός εγκλημάτων σε πιο πλούσιες περιοχές είχε ως αποτέλεσμα περισσότερες συλλήψεις, σε σύγκριση με λιγότερες συλλήψεις για παρόμοια εγκληματική δραστηριότητα σε φτωχότερες γειτονιές. Στόχος της ομάδας ήταν να δείξει πως υπάρχουν προκαταλήψεις που επηρεάζουν τόσο τον τρόπο λειτουργίας των αστυνομικών αρχών όσο και τη δημιουργία των μοντέλων πρόβλεψης.

Η έρευνα έχει τίτλο ‘Event-level prediction of urban crime reveals a signature of enforcement bias in US cities’ και δημοσιεύτηκε στις 30 Ιουνίου στο επιστημονικό περιοδικό Nature Human Behaviour. Μπορείτε να τη βρείτε πατώντας εδώ. {πηγή}