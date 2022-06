Margaret Keane Έφυγε σε ηλικία 94 ετών η Παγκοσμίου Φήμης Ζωγράφος των Θλιμμένων Ματιών

Σε γενιές Αμερικανών με έστω και μια παροδική εξοικείωση με τη σύγχρονη τέχνη, το όνομα Keane δημιούργησε εικόνες θλιμμένων παιδιών παγιδευμένων σε δυστοπικούς κόσμους στερήσεων και δυστυχίας.

Σε γενιές Αμερικανών με έστω και μια παροδική εξοικείωση με τη σύγχρονη τέχνη, το όνομα Keane δημιούργησε εικόνες θλιμμένων παιδιών παγιδευμένων σε δυστοπικούς κόσμους στερήσεων και δυστυχίας. Ήταν παντού – στοιβαγμένοι σε παραστάσεις τέχνης στο πεζοδρόμιο, που βρίσκονταν σε εκπτωτικά καταστήματα δίπλα σε βελούδινες φωτογραφίες του Έλβις και των κλόουν, κοιτάζοντας έξω από περίπτερα με αναμνηστικά – τα μάτια σε ακολουθούσαν σαν συνείδηση. Η κυρία Κιν, μια επιφυλακτική γυναίκα, είχε ένα ταλέντο που απήχθη στις μάζες αλλά όχι στους λάτρεις της τέχνης ή στους κριτικούς. Η δουλειά της ήταν σε μουσεία, γκαλερί και εκατομμύρια σπίτια. Το επώνυμό της ήταν σεβαστό από τους θαυμαστές – αλλά κόπηκε από τους σατιρικούς. (Στην παρωδία επιστημονικής φαντασίας του Γούντι Άλεν το 1973 “Sleeper”, το έξυπνο σετ το έτος 2173 χρησιμοποιεί τη μοναδική λέξη “Keane” για να αναφερθεί στη σπουδαία τέχνη.)

Η εκπληκτική ιστορία της κας Keane, η οποία έγινε Μάρτυρας του Ιεχωβά και τα τελευταία χρόνια συνέχισε να ζωγραφίζει και να πουλά το έργο της σε δημοπρασίες και στην Keane Eyes Gallery της στο Σαν Φρανσίσκο, έχει ξαναδιηγηθεί σε βιβλία, περιοδικά και στο Διαδίκτυο σε μια αναζωπύρωση. Το ενδιαφέρον που προκάλεσε η ταινία του Tim Burton “Big Eyes”, που κυκλοφόρησε το 2014, με την Amy Adams ως κυρία Keane και τον Christoph Waltz ως σύζυγό της.

Από την παιδική του ηλικία, όταν μια επέμβαση μαστοειδούς οδήγησε σε μόνιμη βλάβη στο τύμπανο του αυτιού και απώλεια ακοής, γοητευόταν από τα μάτια, προσέχοντας για συνθήματα για να ενισχύσει αυτά που λέγονταν. Άρχισε να σχεδιάζει στα 10 της, σκιαγραφώντας συχνά αγγέλους με μεγάλα μάτια και δισκέτα. Τα θέματά της μεγάλωσαν και περιλάμβαναν ενήλικες και χαϊδευτικά ζώα, αλλά τα περισσότερα ήταν παιδιά και όλα είχαν μεγάλα, σκούρα μάτια.

Η καριέρα της μπορεί να είχε καταλήξει αν δεν ήταν ο δεύτερος σύζυγός της, Walter Keane, ένας γοητευτικός απατεώνας και ένας επιθετικός πρώην πωλητής ακινήτων που την έπεισε να κλειδωθεί στο υπόγειο στούντιο της για να ζωγραφίσει ήσυχος, ενώ εκείνος ξεκίνησε μια αξιοσημείωτη εκστρατεία να προωθήσει το έργο της ως δικό του – ένα σχέδιο που καρπώθηκε φήμη και περιουσία για περισσότερο από μια δεκαετία στις δεκαετίες του 1950 και του ’60.

Ξεκινώντας με συνεντεύξεις σε τοπικές εφημερίδες και τηλεοπτικές εκπομπές, η απεικόνισή του από τον κ. Keane ως σπουδαίου καλλιτέχνη και της συζύγου του ως ερασιτέχνη που ασχολείται με τα μούτρα κέρδισε τελικά την προσοχή της χώρας. Παρά την περιφρόνηση των κριτικών, πίνακες ζωγραφικής με ραγαμούφιν με γιγάντια μάτια κοιτάζοντας, μερικοί κρατούσαν ένα γατάκι ή ένα κουτάβι, με την υπογραφή ως επί το πλείστον μόνο «Keane», εμφανίστηκαν σε κοκτέιλ σαλόνια και προαστιακά σπίτια σε όλη την Αμερική.

Το 1961, η δωρεά ενός καμβά από τον κ. Keane στο Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά, με ένα πανόραμα λυπημένων, μεγαλόφθαλμων παιδιών όλου του κόσμου που φορούσαν τοπικές στολές, τον προσγείωσε στο “The Tonight Show”. Καθώς ο Jack Paar, ο παρουσιαστής της εκπομπής, ξεχύθηκε πάνω από αυτό που είπε ότι ήταν ο καλύτερος πίνακας που είχε δει ποτέ, ο κύριος Keane πρόσφερε προοπτική, ψιθυρίζοντας συγκρατημένα στη σκηνή: «Υπάρχουν ο Ρέμπραντ, ο Βερμέερ και ο Ντεγκά».

Ο κ. Keane άνοιξε γκαλερί στο Σαν Φρανσίσκο και τη Νέα Υόρκη. Οι τιμές εκτινάχθηκαν στα ύψη. Οι ειδησεογραφικές φωτογραφίες τον έδειχναν να κάνει παρέα με αστέρες του Χόλιγουντ και τραγουδιστές της ποπ. Τα πορτρέτα που έγιναν από φωτογραφίες παραγγέλθηκαν από τους Zsa Zsa Gabor, Kim Novak, Natalie Wood, Robert Wagner, Jerry Lewis, Liberace και Madame Chiang Kai-shek. Τα λάδια Keane του John-John και της Caroline Kennedy ήταν στον Λευκό Οίκο.

Η επιχείρηση του κ. Keane επεκτάθηκε εκθετικά. εκτυπώσεις, αφίσες, καρτ ποστάλ, κούπες καφέ και πιάτα διατέθηκαν στο εμπόριο στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη, την Ιαπωνία και την Αυστραλία και διατίθεντο μέσω ταχυδρομικής παραγγελίας από καταλόγους. Οι σκηνοθέτες χρησιμοποίησαν εικόνες Keane για να αντικατοπτρίσουν τη σύγχρονη αμερικανική ζωή.

Όλοι δέχτηκαν, ενώ η κυρία Κιν εργαζόταν στο στούντιο της έως και 16 ώρες την ημέρα.

Κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Έκθεσης της Νέας Υόρκης του 1964, «Tomorrow Forever», ένας πίνακας που υποβλήθηκε από τον Walter Keane που απεικονίζει μια σκάλα προς τα αστέρια με εκατοντάδες μεγάλα μάτια να εκτείνονται μέχρι το σημείο φυγής, επιλέχθηκε ως θέμα για το Περίπτερο της Εκπαίδευσης. Ωστόσο, η επιλογή αποσύρθηκε λόγω «κακής γεύσης και χαμηλών προδιαγραφών» λίγες μέρες μετά τη διαπίστωση της στους New York Times.

“Κύριος. Ο Keane είναι ο ζωγράφος που απολαμβάνει τη διεθνή γιορτή για το άλεσμα των εικόνων παιδιών με ορθάνοιχτα μάτια τόσο φρικτού συναισθηματισμού που το προϊόν του έχει γίνει συνώνυμο με τον ίδιο τον ορισμό της άγευστης δουλειάς χάκερ», έγραψε ο κριτικός τέχνης των Times, John Canaday.

Τέτοιες επιπλήξεις δεν είχαν καμία επίδραση στη δημοτικότητα της τέχνης Keane. Το 1964, μόνο οι εκτυπώσεις του Keane εισέπραξαν 2 εκατομμύρια δολάρια. Το 1965, ένα άρθρο του περιοδικού Life, «The Man Who Paints That Big Eyes», το παρομοίασε με τα πανταχού παρόντα εστιατόρια του Χάουαρντ Τζόνσον. Τα έργα του Keane είναι κρεμασμένα στο Θέατρο Μπολσόι στη Μόσχα. σε μουσεία στην Ισπανία, το Βέλγιο, την Ιαπωνία και το Μεξικό. και σε πολλές ιδιωτικές συλλογές.

«Δεν υπάρχει μέρος που να μην είμαστε», είπε ο κ. Κιν στο περιοδικό. Οι φωτογραφίες απεικόνιζαν τον κύριο και την κυρία Keane στο στούντιό τους, να εργάζονται σε διπλανά καβαλέτα και να περιβάλλονται από στοίβες ζωγραφικής με μεγάλα μάτια.

Απασχολημένη με τον πνευματισμό και τον αποκρυφισμό καθώς και με τη ζωγραφική της, η κα Κιν δεν είπε τίποτα δημόσια, ακόμη και αφού ανακάλυψε τι έκανε ο σύζυγός της, παραμένοντας παθητικά συνένοχος στην απάτη για μια δεκαετία. Κάθισε ακόμη και στις συνεντεύξεις του Τύπου, κουνώντας το κεφάλι επιδοκιμαστικά, ενώ εκείνος έλεγε για τους δικούς του καλλιτεχνικούς αγώνες και δεξιότητες.

«Το όλο πράγμα μόλις έπεσε χιονοστιβάδα και ήταν πολύ αργά για να πούμε ότι δεν ήταν αυτός που τα ζωγράφισε», είπε η κ. Κιν στους Times χρόνια αργότερα. «Πάντα θα μετανιώνω που δεν ήμουν αρκετά δυνατός για να υπερασπιστώ τα δικαιώματά μου».

Μετά από χρόνια που χαρακτήρισε ως καταχρηστική μεταχείριση, η κα Κιν το 1965 κέρδισε έναν αδιαμφισβήτητο χωρισμό από τον σύζυγό της που είχε διαταχθεί από το δικαστήριο. Ακολούθησε μια μυστική επιχειρηματική συμφωνία βάσει της οποίας ο κ. Keane επρόκειτο να προωθήσει και να πουλήσει τους πίνακές της και να λάβει μερίδιο από τα κέρδη.

Συνοδευόμενη από την κόρη της από προηγούμενο γάμο, η κα Κιν μετακόμισε στη Χαβάη, όπου πήρε διαζύγιο. Παντρεύτηκε επίσης για τρίτη φορά, με τον Dan McGuire, αρθρογράφο του The Honolulu Advertiser, ο οποίος είπε ότι τη βοήθησε να ανακτήσει την αυτοπεποίθησή της αφού είχε διαβρωθεί με τα χρόνια.

Το 1970, σε ένα ταξίδι στο Σαν Φρανσίσκο, η κα Κιν είπε σε έναν δημοσιογράφο ότι ο πρώην σύζυγός της δεν είχε ζωγραφίσει κανένα από τα μεγάλα μάτια και προσφέρθηκε να το αποδείξει με μια επίδειξη των αντίστοιχων ζωγραφικών ικανοτήτων τους στην πλατεία Union Square. Ο παφλασμός των μέσων ενημέρωσης συγκέντρωσε πλήθη. Η κυρία Κιν έφτασε με μπογιές και καβαλέτο. Αλλά ο κύριος Keane δεν εμφανίστηκε και συνέχισε να παίζει το ρόλο του επιτυχημένου καλλιτέχνη.

Το 1986, η κ. Keane έθεσε μια άλλη δραματική πρόκληση για «ζωγραφική» — αυτή τη φορά σε ένα δικαστήριο της Χονολουλού, όπου είχε ασκήσει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του κ. Keane επειδή ισχυρίστηκε ψευδώς ότι είχε ζωγραφίσει το έργο της. Οι δικηγόροι της υποστήριξαν ότι μια επίδειξη ζωγραφικής ήταν ο μόνος τρόπος για να διευθετηθεί η υπόθεση. Ένας δικαστής συμφώνησε.

Σε λιγότερο από μία ώρα, η κα Κιν εκτέλεσε έναν αχινό με μεγάλα μάτια. Ο κ. Κιν, που εκπροσωπούσε τον εαυτό του στην υπόθεση, είπε ότι είχε πονέσει στον ώμο και δεν μπορούσε να σηκώσει το χέρι του για να ζωγραφίσει.

Εξηγώντας γιατί είχε μείνει σιωπηλή τόσο καιρό, η κυρία Κιν κατέθεσε ότι ο σύζυγός της είχε απειλήσει επανειλημμένα τη ζωή της και της κόρης της για να εξασφαλίσει τη σιωπή της και να διατηρήσει το μυστικό του. Η κόρη της επιβεβαίωσε τη μαρτυρία της. Η κα Κιν κέρδισε την υπόθεση και αποζημίωση 4 εκατομμυρίων δολαρίων, αν και αργότερα εκκενώθηκαν μετά την κήρυξη πτώχευσης του κ. Κιν.

Σπασμένος, με τη φήμη του σε κουρελιασμένη, ο κύριος Κιν συνέχισε μέχρι τον θάνατό του το 2000 να επιμένει ότι είχε ζωγραφίσει όλες τις εικόνες του waif. Αλλά η κυρία Κιν ήταν το ίδιο ανένδοτη στο να το αρνηθεί.

«Ήμουν σε αυτή την παγίδα και έμπαινα όλο και πιο βαθιά», είπε στους Times. «Δεν είχα αρκετή λογική να το σταματήσω, ούτε κουράγιο. Και μετά, νομίζω, λέγοντας έτσι ψέματα, νομίζω ότι άρχισε να χάνει την επαφή με την πραγματικότητα. Νομίζω ότι έπεισε τον εαυτό του ότι μπορούσε να ζωγραφίσει, ίσως».

Η Μάργκαρετ Ντόρις Χόκινς γεννήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 1927 στο Νάσβιλ, η μεγαλύτερη από τα δύο παιδιά του Ντέιβιντ Χόκινς, ασφαλιστικού πράκτορα, και της Τζέσι (Μακ Μπέρνετ) Χόκινς. Η Μάργκαρετ και ο αδερφός της, Ντέιβιντ, φοιτούσαν σε δημόσια σχολεία.

Σε ένα άρθρο του 1975 για την έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά Ξύπνα, περιέγραψε τον εαυτό της ως «ένα άρρωστο παιδί, συχνά μόνο και πολύ ντροπαλό», που ανέπτυξε από νωρίς ένα πάθος για το σχέδιο. Η οικογένειά της παρευρέθηκε σε μια εκκλησία των Μεθοδιστών, όπου ήταν γνωστή για τα σκίτσα της με αγγέλους με μεγάλα μάτια.

Στα 10, η Μάργκαρετ γράφτηκε σε μαθήματα τέχνης στο Ινστιτούτο Watkins (αργότερα γνωστό ως Watkins College of Art, Design and Film). Η πρώτη της ελαιογραφία απεικόνιζε δύο μικρά κορίτσια, ένα να κλαίει και ένα να γελάει. Στα 18 της, παρακολούθησε το Traphagen School of Fashion στη Νέα Υόρκη, μια σχολή τέχνης και σχεδίου.

Το 1948 παντρεύτηκε τον Frank Ulbrich. Είχαν μια κόρη, την Τζέιν. Αυτός ο γάμος κατέληξε σε διαζύγιο, όπως και ο γάμος της με τον κ. Keane το 1955. Ο γάμος της το 1966 με τον κ. McGuire έληξε με τον θάνατό του το 1983. Εκτός από την κόρη της, η κα Keane έχει επιζήσει από πέντε θετά παιδιά από τον γάμο της με τον Mr. McGuire, Danny, Maureen, Brian και Colleen McGuire και Mary Ann Russo. και οκτώ θετά εγγόνια.

Η κυρία Keane επέστρεψε στην Καλιφόρνια το 1992. Ίδρυσε την γκαλερί της στο Σαν Φρανσίσκο, αγόρασε ένα σπίτι βόρεια της πόλης και για περισσότερα από 25 χρόνια συνέχισε να ζωγραφίζει και να πουλά τη δουλειά της. Τα τελευταία χρόνια ζούσε με την κόρη της στην περιοχή της Νάπας. Μετά την εμφάνιση της ταινίας του κυρίου Μπάρτον και ενός βιβλίου, «Πολίτης Κιν: Τα μεγάλα ψέματα πίσω από τα μεγάλα μάτια» (2014), των Άνταμ Πάρφρυ και Κλέτους Νέλσον, το έργο της κ. Κιν αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον του κοινού.

Το 2018, τιμήθηκε με ένα βραβείο ζωής στο Art Show του Λος Άντζελες, το οποίο παρουσίασε μια αναδρομική έκθεση της δουλειάς της. «Ήμουν συγκλονισμένη», είπε η κ. Κιν στο περιοδικό του Λος Άντζελες. «Ένιωσα ότι ήταν μια πραγματική ευλογία».

Οι πίνακές της, έγραψαν ο κ. Parfrey και ο κύριος Nelson, «έχουν επιβιώσει και έχουν ξεπεράσει τους κριτικούς που χλεύαζαν το έργο της» και «κέρδισαν τη δική τους μοναδική θέση στην αμερικανική κουλτούρα».

Πρόσθεσαν: «Όποια κι αν είναι η γνώμη σας για την τέχνη του Big Eye, η ιστορία πίσω από αυτήν έχει όλα τα συστατικά ενός μυθιστορήματος που γυρίζει σελίδα – έρωτας, φήμη, διασημότητα, προδοσία, δόλος, κατάχρηση ουσιών, δράμα στο δικαστήριο, ακόμη και μια θρησκευτική μεταστροφή».