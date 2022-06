Chatbot της Google απέκτησε συνείδηση; Η αποκάλυψη τεχνικού που τον έθεσε σε αναγκαστική άδεια

Ένας μηχανικός της Google δήλωσε ότι τέθηκε σε αργία τη Δευτέρα, αφού ισχυρίστηκε ότι ένα chatbot τεχνητής νοημοσύνης απόκτησε συνείδηση.

Ο Blake Lemoine δήλωσε στην Washington Post ότι άρχισε να συνομιλεί με τη διεπαφή LaMDA, ή Language Model for Dialogue Applications, το περασμένο φθινόπωρο στο πλαίσιο της εργασίας του στον οργανισμό Responsible AI της Google.

Η Google αποκάλεσε το LaMDA «επαναστατική τεχνολογία συνομιλίας» πέρυσι. Η τεχνολογία της Google που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη είναι ικανή να συμμετέχει σε συνομιλίες με φυσικό ήχο και ανοιχτό τέλος. Η Google δήλωσε ότι η τεχνολογία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε εργαλεία όπως η αναζήτηση και το Google Assistant, αλλά η έρευνα και οι δοκιμές συνεχίζονται.

This discussion between a Google engineer and their conversational AI model helped cause the engineer to believe the AI is becoming sentient, kick up an internal shitstorm and get suspended from his job. And it is absolutely insane. https://t.co/hGdwXMzQpX pic.twitter.com/6WXo0Tpvwp

— Tom Gara (@tomgara) June 11, 2022