Η Mercedes παρουσίασε το «ένα και μοναδικό» υβριδικό AMG ONE των 1000+ ίππων

Έπειτα από πέντε χρόνια αναμονής, η Mercedes παρουσίασε επιτέλους την τελική έκδοση του υβριδικού hypercar της. Ο λόγος γίνεται για το πολυσυζητημένο Mercedes-AMG One, το «ένα και μοναδικό», όπως το αποκαλεί η ίδια η γερμανική κατασκευάστρια αυτοκινήτων πολυτελείας.

Περνώντας σε λεπτομέρειες, η τελική έκδοση του Mercedes-AMG One καταφθάνει με ένα υβριδικό σύστημα μετάδοσης κίνησης 1.063 ίππων που βασίζεται στην τεχνογνωσία που διαθέτει η Mercedes από τα αστραπιαία της μονοθέσια για το πρωτάθλημα Formula 1. Αυτό συνδυάζει έναν υπερτροφοδοτούμενο V6 κινητήρα των 1,6 λίτρων και τέσσερις ηλεκτροκινητήρες, συμπεριλαμβανομένου ενός κινητήρα στον στροβιλοσυμπιεστή και ενός άλλου συνδεδεμένου με τον στροφαλοθάλαμο.

Το αποτέλεσμα;

Το One υπόσχεται πως συνδυάζει τα πλεονεκτήματα τόσο των κινητήρων εσωτερικής καύσης όσο και των ηλεκτρικών, με τρομερά γρήγορη απόκριση σε όλο το εύρος των στροφών, σταθερή πίεση ώθησης και ισχυρή ροπή ακόμα και σε χαμηλές στροφές κινητήρα. Μάλιστα, η Mercedes έχει περιορίσει τις στροφές του κινητήρα, ο οποίος δε θα αγγίξει F1 επίπεδα, για να αντέξει περισσότερο και για να μπορεί να αποδώσει και χωρίς ειδικά καύσιμα.

Περνώντας σε μερικά πιο απτά νούμερα, το Mercedes-AMG One φτάνει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα σε 2.9 δευτερόλεπτα και τα 200 χιλιόμετρα την ώρα σε 7 δευτερόλεπτα, αλλά με σχετικά μέση συνδυαστική κατανάλωση που αγγίζει τα 27MPG. Το αυτοκίνητο μπορεί να οδηγηθεί για περίπου 18 χιλιόμετρα αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, ενώ η 800 VOLT αρχιτεκτονική του επιτρέπει πολύ γρήγορη φόρτιση (ακόμη και από των κινητήρα εσωτερικής καύσης), χωρίς να αυξάνει σημαντικά το βάρος. Το επτά σχέσεων κιβώτιο ταχυτήτων του One είναι μάλιστα χειροκίνητο. Αυτή είναι η μοναδική επιλογή που προσφέρει η Mercedes, τονίζοντας πως έχει προσαρμοστεί ειδικά για να διατηρεί τον κινητήρα του One σε κορυφαία απόδοση.

Σε περίπτωση που όλα αυτά σας ακούγονται ωραία…ήρθε η ώρα να απογοητευτείτε. Μιας και μιλάμε για ένα hypercar F1 προδιαγραφών, η τιμή του είναι αναμενόμενα αστρονομική. Συγκεκριμένα, τα One που θα κατασκευαστούν θα κοστίζουν 2.7 εκατομμύρια δολάρια.

Μάλιστα, ακόμα και αν είχατε 3 εκατομμύρια που θέλετε να ξεφορτωθείτε απεγνωσμένα από τον τραπεζικό σας λογαριασμό, δεν μπορείτε πλέον να αγοράσετε το hypercar της Mercedes, αφού η εταιρία έχει βρει ήδη αγοραστές για όλα τα One που θα κατασκευάσει. Μπορείτε, λοιπόν, να αρκεστείτε στα βίντεο που ακολουθούν ή στις ψηφιακές πίστες του Forza Horizon 5, στο εξώφυλλο του οποίου φιγουράρει το εντυπωσιακό όχημα της Mercedes από πέρυσι. {https://unboxholics.com}