Πέθανε ο πρίγκιπας Φίλιππος σε ηλικία 99 ετών

Έφυγε από τη ζωή ο πρίγκιπας Φίλιππος, όπως αναφέρει το Reuters. Απεβίωσε ειρηνικά σήμερα το πρωί σε ηλικία 99 ετών ο πρίγκιπας Φίλιππος, σύζυγος της βασίλισσας Ελισάβετ της Βρετανίας, ανακοίνωσαν πριν από λίγο τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Ο Πρίγκιπας Φίλιππος και Δούκας του Εδιμβούργου γεννήθηκε στις 10 Ιουνίου 1921 στο παλάτι του Μον Ρεπο στην Κέρκυρας και μέχρι σήμερα ήταν το μακροβιότερο μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.

Ήταν απόγονος του Οίκου του Σλέσβιχ – Χόλσταϊν – Σόντερμπουργκ – Γκλύξμπουργκ, και μέλος της Ελληνικής και της Δανικής Βασιλικής Οικογένειας. Πατέρας του ήταν ο πρίγκιπας Ανδρέας και μητέρα του η πριγκίπισσα Αλίκη ενώ είχε και τέσσερις μεγαλύτερες αδερφές τη Μαργαρίτα, τη Θεοδώρα και τη Σοφία.

Το 1922 και μετά την ελληνική ήττα στο Μικρασιατικό Μέτωπο, ο πατέρας του συνελήφθη και ακολούθως του δόθηκε η επιλογή να ζήσει εξόριστος.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.

His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021